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31.08.2019 - 22:41

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Teknik düzeyde tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca Poyrazköy'de düzenlenen '2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonunun Açılış Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık.' açıklamasında bulundu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Teknik düzeyde tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Siz balıkçıların hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu değişikliğini teknik düzeyde tamamladık. Meclis açıldıktan sonra gerekli yasa teklifini sunacaklar.

2018 yılında 628 bin ton su ürünü ürettik. 

Yeryüzünde insana sunulmuş her şey bizlere verilmiş emanettir.

Milyonlarca insanın rızık kapısı olan göller, denizler risk altında. On binlerce plastik atık sulara boca ediliyor. Balık o naylonlardan beslenir hale geliyor.

Son dönemde balık türlerinin azalmasının ana sebeplerinden biri artan bu kirliliktir. Bir önemli sebep ise av yasaklarına dikkat edilmemesidir. Kaçak av gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir.

Bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum. Dümeniniz viya rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun diyorum.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Teknik düzeyde tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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