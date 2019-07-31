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31.07.2019 - 17:17| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce talimatı! KOBİ'lere destek kredisi verilecek

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Düzce'deki selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce talimatı! KOBİ'lere destek kredisi verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Düzce'deki selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Akçakoca ilçesinden selden etkilenen esnafı ziyaret ettikten sonra Esmahanım köyüne gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, gün boyu Düzce'de çeşitli temaslarda bulunduklarını söyledi.

Düzce AFAD Kriz ve Koordinasyon Merkezi'nde brifing aldıklarını ve toplantı yaptıklarını aktaran Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla inşallah, selden etkilenen KOBİ'lerimize ayrıca destek kredisi verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile KOSGEB aracılığıyla detaylarını duyuracağız. Bu da bugünün müjdesi olsun." ifadelerini kullandı.

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