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29.10.2019 - 11:01 | | milliyet.com.tr / DHA

Son dakika... Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Anıtkabir'ı ziyaret etti. Törenin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

Son dakika... Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Devlet erkanı Anıtkabir'de
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Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk;

Bugün millet olarak büyük bir heyecanla cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümünü kutluyoruz.

Bu gurur günümüzde zat-ı alinizi ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.

Ruhun şad olsun."

Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nden çıktıktan sonra vatandaşlar çiçek atarak sevgi gösterisinde bulundu. Resmi törenin ardından halka açılan Anıtkabir, ziyaretçi akınına uğradı.

Son dakika... Cumhuriyet Bayramı coşkusu Devlet erkanı Anıtkabirde

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Son dakika... Cumhuriyet Bayramı coşkusu Devlet erkanı Anıtkabirde

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