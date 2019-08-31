Son dakika | DatÃ§a'da korkutan ÅŸiddetli deprem

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Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) verilerine gÃ¶re,Â MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esininÂ 1, 54 kilometre aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda saat 18.58'deÂ Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶reÂ 3, 7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.Â Depremin denizin 6,98 kilometreÂ derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sert konuÅŸtuCumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Milli Savunma Üniversitesi Harp OkullarÄ± Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuÅŸtu. ErdoÄŸan verdiÄŸi net mesajda, "2-3 hafta içinde FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda kendi askerimizle bölgeyi oluÅŸturmaya baÅŸlamazsak gerisini varsÄ±n onlar düÅŸünsün." ifadelerini kullandÄ±.