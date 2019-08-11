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11.08.2019 - 05:07

Son dakika | Denizli Çardak'ta korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Bölgesi'nde yer alan Denizli'nin Çardak ilçesinde yerel saatle 03:18'de 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Son dakika | Denizli Çardak'ta korkutan deprem

 Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 03:18'de Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Denizli Çardak olan sarsıntının yerin 6.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Son dakika | Denizli Çardakta korkutan deprem

Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı
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