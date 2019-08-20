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20.08.2019 - 08:30

Son dakika! Denizli'de 3.9 şiddetinde deprem!

Denizli'nin Çardak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Denizli'de 3.9 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli'nin Çardak ilçesi olarak açıkladığı 3,9 büyüklüğünde deprem, saat 07.37'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldıİzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında iki gün önce başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.
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