Son dakika: Denizli'de şiddetli deprem! Deprem fırtınası yaşanıyor

Ege Bölgesi'nde yer alan Denizli'de yerel saatle 14.25'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Denizli Bozkurt olan sarsıntının 6 büyüklüğünde olduğunu bildiriyor.

Depremin merkez üssü Bozkurt'a bağlı Baklan köyü ve köy Afyonkarahisar il sınırında bulunuyor. AFAD'a göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), sarsıntının merkez üssünün Bozkurt ilçesine 6 kilometre, Denizli şehir merkezine ise 48 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu. EMSC'ye göre, deprem yaklaşık 10 milyon insanın yaşadığı bir bölgeyi etkiledi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem Denizli'nin yanı sıra Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Aydın, Antalya ve İzmir'de de hissedildi.

Eskişehir'de yaşayanlar da depremi hissettiklerini söylüyor.









DEPREM MAKAM ODASINI YIKTI

Depremin merkez üssü olan Bozkurt'un Belediye Başkanı Birsen Çelik, çöken evler ve enkaz altında kalanlar olduğunu aktarıyor:

"Uzun süren, 15- 20 saniye süren bir depremdi. Bir danışmanlık şirketiyle toplantı halindeydik. Makam odamın duvarı yıkıldı. Sabah artçılar geliyordu, hissediyorduk, sonra ana deprem oldu.

Yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü. İlçe emniyet binası ve belediyenin altında yıkıntılar, onun üzerine düştü.

Herkes dışarda panik halinde. En azından ölüm olayımız yok, okullar tatil olduğu için kötü bir olay yaşanmadı. Resmi dairelerde ve evlerde hasar var. Çatlaklar var. Tutluca köyü muhtarım aradı. Derin çatlaklar ve duvar göçükleri olduğunu söyledi, hemen bölgeye ekip gönderdim. Yaralılar var ama hayati tehlikesi olan yaralı yok."

HAVALİMANINDA HASAR VAR

Tutluca Mahallesi Muhtarı Hüdai Karaşahin, mahallelerinde yaklaşık 80 evin hasar gördüğünü söylüyor.

Sarsıntı Denizli Çardak Havalimanı'nda hasara yol açtı. Kulede camlar kırıldı, teknik ekipmanlar ve bilgisayarlar devrildi, tavan ışıkları aşağı düştü.

VALİ KARAHAN: CAN KAYBI YOK

İlk incelemelerin ardından kameraların karşısına geçen Denizli Valisi Hasan Karahan, can kaybı olmadığını ve hasar tespiti yapıldığını söyledi:

"Artçıların uzun süreli olmamasını temenni ediyor ve vatandaşları sakin olmaya davet ediyoruz. Özellikle depreme dayanıksız, eski kerpiç evlerde yıkım olduğu söyleniyor. Büyük çoğunluğu kullanılmayan evler. Normal, betonarme evlerde sıva çatlağı dışında yıkım, enkaz haberi gelmedi."

Canlı yayında açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, kent merkezinde olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Kent merkezinde hissettim, kapalı bir alandaydım. Şimdi Baklan'a hareket ediyorum. Bozkurt ve Baklan merkeze ortalama 70 kilometre uzaklıkta. Vatandaşlar da panik var. Ekiplerimiz sahada. Olumsuz haber yok, can kaybı yok" ifadesini kullandı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, altı kişinin hastanelere kaldırıldığını aktarıyor. "Beşi korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu. Ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil."

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Ekiplerimizin yaptığı incelemelerde bir can kaybı ya da yaralanma bilgisine ulaşılamadı. Ekiplerimiz köy köy incelemelerini sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

AFYONKARAHİSAR'DA EVLER HASAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı (DHA), depremin merkez üssüne en yakın noktada bulunan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildiriyor.

Şimdiye kadar yapılan tespitlere göre, Afyonkarahisar'da yaralı veya can kaybı yok. Afyonkarahisar Vali Yardımcı Mehmet Boztepe, "Kızılören köyümüzdeki bazı evlerimizde hasarlar oluşmuş durumda. İki vatandaşımızda evlerin bacalarının yıkılmasından kaynaklı hafif yaralanmalar söz konusu. Bunların dışında ciddi anlamda bir şey yok" diye konuştu.

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Dün öğlen saatlerinde Denizli’de meydana gelen deprem sonrası Afyonkarahisar’da artçı depremler devam ediyor.

5.7’den sonra 13 artçı deprem gerçekleşti

Denizli’de 14:19 civarında gerçekleşen deprem Afyonkarahisar’ın Denizli yakınlarındaki ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Dinar, Dazkırı ve Başmakçı ilçelerinde Denizli’de gerçekleşen 5.7 deprem sonrasında 13 artçı deprem meydana geldi.

AFAD ve UMKE ekiplerinin ilçe merkezleri ve köylere tedbir amaçlı sevk edildiği ve bölgelerde herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı oldukları öğrenildi.

Vatandaşlar sokakta

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi Kızılören köyünde artçı depremler sonrasında vatandaşlar sokaklara çıktı.

Deprem sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar artçı depremlerinde devam etmesi ile geceyi dışarıda geçiriyor. AFAD ve UMKE ekipleri bölgede hazır bulunurken vatandaşlara çorba dağıtıldı.

AFAD ekipleri bölgeye çadır kurdu.

ISPARTA'DA BACA DÜŞTÜ

Isparta'da deprem sırasında beş katlı binanın çatısından kopan baca, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Kent merkezinde deprem sonrası elektrik kesintisi yaşandı. Bazı binaların dış cephelerinde hasar oluştuğu görüldü.

BÜYÜK PANİK!

Depremin hissedildiği şehirlerde yaşayanlar büyük panik yaşadı, evlerinden veya iş yerlerinden sokağa fırladı. Anadolu Ajansı'na konuşan İdris Altuğ, Isparta'da sokağa çıkanlardan. Altuğ, "Önce hafif bir sarsıntı oldu, geçeceğini düşündüm. Sonra arkasından çok şiddetli bir sallantı oldu. Bir uğultu duydum. Hemen dışarıya koştuk" diye konuştu.

ALTI DAKİKA ÖNCE 4.2

Şiddetli depremden altı dakika önce merkez üssü Denizli Çardak olan 4.2 büyüklüğünde bir öncü sarsıntı kaydedildi.

ARTÇI FIRTINASI

Ege Bölgesi'nde 8 saatte büyüklükleri 1,1 ila 6 arasında değişen 114 deprem meydana geldi.

Kuşadası Körfezi'nde saat 11.39'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illeri ile Ege Denizi'nde çok sayıda deprem oldu.

İzmir'in Bergama, Menderes; Muğla'nın Menteşe, Marmaris; Çanakkale'nin Biga ve Balıkesir'in Susurluk ilçeleri, Gökova ve Kuşadası Körfezi'nde 25 sarsıntı kaydedildi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde önce saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem oldu..

Ana şok olduğu belirtilen 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki yaklaşık 5 saatte Bozkurt, Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde 89 artçı daha yaşandı.

SABAH İZMİR SALLANMIŞTI

Ege Bölgesi'nde bugün deprem hareketliliği dikkat çekiyor. Seferihisar açıklarında sabah 11.39'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki sarsıntı, İzmir'i de sallamıştı.

OKTAY VALİDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan ile telefonda görüşüp bilgi aldı.

Denizli'deki son ciddi deprem, Mart ayı sonunda olmuştu. Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklüğü 4.9'a kadar ulaşan birçok artçı sarsıntı kaydedilmişti.

İHTİYAÇ MALZEMELERİ GÖNDERİLDİ

Denizli'deki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bölgeye çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Bu kapsamda bölgeye ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra AFAD'dan 120 aile ve 20 genel maksat çadırı, Türk Kızılaydan 20 çadır, 250 battaniye, 100 yatak, 20 mutfak seti ve 6 genel maksat çadırı gönderildi.

AFAD Afyonkarahisar'dan 18 kişilik arama kurtarma ekibi, 3 arama kurtarma köpeğiyle bölgeye ulaştı.

AFAD koordinasyonunda 11. Tugay Komutanlığından 40 asker, Türk Kızılaydan 9 araç ve 37 personel, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10 kişilik psikososyal destek ekibi ve Sağlık Bakanlığı ekibi alana sevk edildi.

Hasar tespit çalışmalarında Denizli'nin Çardak ilçesinde kullanılmayan bir cami ile iki evin duvarının yıkıldığı, 10 evde çatlaklar oluştuğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin bütün birimleriyle, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Denizli'de bulunduğunu söyledi.

Bozkurt ilçesi merkezli depremin ardından incelemede bulunmak üzere kente gelen Bakan Soylu, Bozkurt Kaymakamlığı önünde kurulan kriz merkezinde, Denizli Valisi Hasan Karahan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Soylu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 şiddetindeki depremin Isparta, Manisa ve Burdur'da da hissedildiğini, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Depremin meydana geldiği andan itibaren devletin tüm kurumlarının harekete geçtiğini, hasar tespit çalışmalarının hızlı şekilde başladığını anlatan Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu ve onun üzerine bilgileri alıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve kendilerinin talimatlarıyla buraya hareket ettik." dedi.

Deprem bölgesine gelir gelmez hasarlı binalarda inceleme yaptığını aktaran Soylu, "Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, geçmiş olsun, Allah beterinden korusun. 6 şiddetinde deprem ölçek olarak önemli bir deprem ve ifade etmek isterim ki hem can kaybının olmaması hem de hasarın bu ölçekli bir depremde çok fazla olmamasını belki de şükretmemiz gereken sonuç olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

330 hasarlı yapı tespit edildi

4 ay önce Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen daha küçük ölçekli depremde hasarın çok daha fazla olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Devletimiz çok hızlı bir şekilde tüm kurumlarıyla bölgeye ulaştı. Bölgeye çadırlar gönderildi, AFAD yine birçok bölgeden ekiplerini buraya sevk etti. Çadırlar, koordinasyon araçları anında buraya geldi. Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Yarın 50'nin üzerinde ekip, tüm evlerdeki hasar durumu tespit edecek."

81 yaralıdan 78'i taburcu edildi

Bakan Soylu, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini, akşam evlere girilmemesinde fayda olduğunu dile getirerek, isteyenlerin çadır, gıda ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Devletimiz bütün birimleriyle buradadır. Tüm kurumlar koordineli olarak çalışıyor, gereği yerine getirilecek, sabırlı olmak gerekir. Depremin ardından 83 civarında artçı sarsındı meydana geldi, bunlar 3 ve 4 bandında.

Hastanelere 81 vatandaşımız yaralı olarak başvurdu, çoğu panik sebebiyle hastanelere gitti. Şu anda 78'i taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde. Tüm yaralılara geçmiş olsun diliyorum, Allah beterinden korusun."

Soylu, gazetecilerin hasarlı binaların rehabilitasyonu ve yıkımıyla ilgili sorusunu yanıtlarken de "Acıpayam'daki depremde özellikle kerpiç ve bağdadi tipi evlerde hasar çoktu. Acıpayam'da bu tip 400'e yakın yapı yıkıldı. Burdada bu hasarlı evlerle ilgili tespitler yapıldıktan sonra gerekli işlem uygulanacaktır. Bizim için kaçınılmazdır çünkü bu tip binaların oluşturacağı maliyeti de dramı da taşıyamayız. Bu konuda hemen hemen her noktada aynı kararlılığı ortaya koyuyoruz. Yarın Çevre ve Şehircilik Bakanımız gelecek, o daha geniş değerlendirmeyi muhakkak yapacaktır." dedi.

Havalimanı kulesinde çatlak

Bakan Soylu, Çardak Havalimanı'nda hasar olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Kulede hafif bir çatlak var, güçlü bir hasar değil. Onunla ilgili de gerekli tedbirler alınıyor, büyük bir problem yok." ifadesini kullandı.

Açıklamalarının ardından depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret eden Soylu, vatandaşlarla görüştü, daha sonra AFAD ve Kızılay tarafından ilçe merkezinde kurulan gıda destek çadırlarını gezdi.