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14.11.2019 - 14:10 | | DHA

Son dakika... Depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulunduğu açıklandı.

Son dakika... Depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi.

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