Son dakika deprem haberleri! 11 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye'de son zamanlarda artış gösteren deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi ve bu kez Marmara Bölgesi illerinden Balıkesir, beşik gibi sallandı. Peki Balıkesir'deki depremin şiddeti kaç ve merkez üssü neresi? İşte son dakika depremiyle ilgili ayrıntılar...
Son dakika deprem haberleri ardından vatandaşlar, son depremler, deprem, deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu aramalarına ağırlık veriyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü internet sayfası üzerinde son depremleri yayımlamaya devam ediyor. İşte yurt genelinde son dakika deprem haberleri...
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Balıkesir'de art arda gelen depremler sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklama yaptı. Şükrü Ersoy depremle ilgili yaptığı açıklamada, " Depremlerin olduğu İkizcetepeler barajı civarında aktif fay zonları görünmüyor. Deprem merkez üsleri çok saçılmış. Doğrusu büyük bir deprem beklentim YOK!" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Depremlerin olduğu İkizcetepeler barajı civarında aktif fay zonları görünmüyor. Deprem merkez üsleri çok saçılmış. Doğrusu büyük bir deprem beklentim YOK!
Teorik olarak magma kökenli bir aktivite ise (öyle görünüyor) küçük depremlerle devam eder, fakat büyük deprem gelmez
Teorik bilgi: Bazen barajlar da yapay depremler oluşturur (aktivitenin hemen yanında ikizcetepeler barajı). Ama baraj büyük değil emin olmak zor.
Girit'te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası açıklama yapan Ersoy, "Büyük depremleri önceden söyleyemeyiz ama Girit çevresindeki depremler beni hep kaygılandırır." ifadelerini kullandı.
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