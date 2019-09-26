Son dakika deprem haberleri! 26 Eylül İstanbul, Çanakkale, Balıkesir depremleri

Gün içinde meydana gelen iki deprem sonrası vatandaşlar bugün son depremler için arayışlara başladı. İşte yurt genelinde 26 Eylül itibariyle meydana gelen depremler listesi...



İSTANBUL BEŞİK GİBİ SALLANDI!



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı. Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.



26 EYLÜL DEPREMLER LİSTESİ