Son dakika deprem haberleri | İşte son depremler...

İstanbul depreminin ardından artçılar devam ediyor. Tedirgin olan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor. Peki, son dakika depremler nerelerde meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler ve deprem yorumları...

Marmara’nın tabanını karış karış inceleyen isimlerden Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son depremle Marmara’daki riskin daha da arttığını belirtti.

Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından merak edilenleri yanıtlayan Prof. Dr. Naci Görür şunları söyledi: “Depremin olduğu yer, Marmara depreminde kırılmasını beklediğimiz fay zonu içerisinde. Onun için 4.6’lık ve 5.8’lik deprem, bu zonu bir şekilde etkileyecektir. Sanıyorum şimdi risk daha da artmış olabilir. Yöneticilerimiz daha da dikkatli olmalı.

İlk kırılmasını beklediğimiz fay, orta çukurun doğusunda olan fay. Bu fay, Çekmece göllerinin olduğu bölgeye uzanıyor ve hattın uzunluğu yaklaşık 75 kilometre. Söz konusu fay hattı kırıldığında en az 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek.

Geçen gün Silivri açıklarında yaşanan deprem bu fayın batı ucunda oldu. Daha önce bu fayın üzerinde hiçbir hareket belirtisi ve deprem olmadığı gibi, bu kol enerji biriktiriyordu. Bu kez deprem oldu. Bu nedenle endişeliyiz. Dikkate alınması gereken bir deprem söz konusu. Silivri açıklarında yaşanan deprem, kırılmasını beklediğimiz fay hattını belli ölçüde etkileyecektir. Biz geçmişte, Marmara’nın tabanına sabit bir gözlem istasyonu kuralım diye çok söyledik. Bunun için DPT ve TÜBİTAK’a projeler verdik, reddedildi. Halbuki AB destekliyordu. Sonuç olarak; Silivri açıklarındaki deprem konum ve büyüklük olarak rahatsız etti. Çok dikkatli olmalıyız.

188 ARTÇI DEPREM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" ifadelerini kullanmıştı.

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