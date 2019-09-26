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26.09.2019 - 14:17 |

Son dakika... AFAD'dan önemli uyarı: Binalara girmeyin!

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu. AFAD Deprem Dairesi Başkanı, İstanbul'da 16 artçı deprem meydana geldiğini söyledi.

Son dakika... AFAD'dan önemli uyarı: Binalara girmeyin!

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Hasarlı evlere girilmemesi gerekiyor" dedi.

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk sucuoğlu, İstanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, "Bu deprem daha önce olan bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. 5.8 daha ciddi. 4.6 olanlar yapılara etki edecek bir deprem değil. 6. orta şiddetli bir deprem oluyor" dedi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Üzerinde deprem beklentimiz olan bir fayın ve oınun çevresindeki bazı fayların getirdiği bir deprem. Özellikle merak edilen geleceğe yönelik gerçekten net cevabı olmayan bir soru. Deprem aktivitesi birbirini izlemesi gerekiyor. Bu aşamada çok fazla birşey mümkün değil. Bölge kritik bir bölge ve üzerinde büyük bir deprem olması beklenilen bir bölge. Bu tamamen artçılarından sonra gidebilir ya da bunun arkasında bir süre daha deprem sürebilir. Bekleyip görmek gerekiyor." dedi.

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İstanbullular'ı korkutan depremGeçen salı günü Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş İstanbul halkı büyük panik yaşamıştı. Korku yaratan deprem sonrası artçı sarsıntılar dün ve bugün de devam etti. Bugün son olarak Marmara Denizi'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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