Son dakika... Devlet okullarında kayıt parası ve özel sınıf iddialarına Bakan'dan açıklama

Kapanan özel okullarla ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, "Bu yıl başladığımız özel öğretim kurumlarında bazı standartların getirilmesi konusunda çalışmalar var. Yani bu okulların açılabilmesinin bir takım fiziksel şartların haricinde açan kurumun yetkinliği ile ilgili bazı kriterler ve standartlar üzerinde çalışılıyor ve bu da bitmek üzere" dedi.

"Binlerce okuldan söz ediyoruz. Bunlardan bir iki tanesinde problem oluyor" diyen Bakan Selçuk, "Bir okul üzerinden bütün özel okulları yaftalarsak bu gereksiz güvensizlik oluşturuyor. Ama bu tür bir okul varsa da gereğini yapmak öğretmenleri çocukları velileri mağdur etmemek bizim sorumluluğumuz. Biz bu olayın da farkındayız. Soruşturma başlatıldı. Zaten bildiğimiz bir konu" ifadelerine yer verdi.

DEVLET OKULLARINDA KAYIT PARASI VE ÖZEL SINIF İDDİALARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hangi okulda bur tür bir fiil işlenmişse, bununla ilgili gelen şikâyetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık. Bunun kesinlikle yapılmaması gerektiği ve asla izin vermeyeceğimizi de çok büyük bir kararlılıkla ortaya koyduk. Bir okulun içerisinde ayrı bir sınıfı farklı bir şeye dönüştürmek bizim asla onaylamayacağımız bir şey" dedi.