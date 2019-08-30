Son dakika... Büyük zaferin 97. yılı! Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

"Aziz Atatürk bugün büyük zaferin 97'inci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük Zafer'in kazanılmasında emeği geçen başta zatıaliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, askerlerimizi milletimin her bir ferdini minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız.

Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."

İLKT TÖREN ANITKABİR'DE DÜZENLENDİ

Büyük zaferin 97. yılı dolayısıyla düzenlenen törenin ilki Anıtkabir'de gerçekleşti.

Ankara'da düzenlenen ilk törenin ardından, Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos resepsiyonu verecek.