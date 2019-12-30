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30.12.2019 - 18:19 | | AA

Son dakika | Dikkat! Bazı deniz seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Son dakika | Dikkat! Bazı deniz seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.00 ile 13.00'teki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferileri de programdan kaldırıldı.

GESTAŞ'IN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, fırtına nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bozcaada'dan Geyikli'ye yarın saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den, boğaz trafiği ulaşımının normal seyrettiği duyuruldu.

İDO

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

 

 

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