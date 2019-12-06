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06.12.2019 - 17:07 | | DHA

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama! Suriye'den çıkmayacağız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ve Rusya ile Suriye konusunda yapılan mutabakatları hatırlatarak, "Bize verilen taahhütler yerine getirilmediği taktirde Barış Pınarı Harekatını sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız." dedi.

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama! Suriye'den çıkmayacağız

Aksoy, bakanlıkta basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.  Toplantının başında Fransa’nın başkenti Paris’teki protesto olaylarında polisin  attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan Anadolu Ajansı  Foto Muhabiri Mustafa  Yalçın’a geçmiş olsun dileklerini ileten Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu’nun telefonda Yalçın’ın durumu hakkında bilgi aldığını hatırlattı.  Aksoy, Mustafa Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.

Dışişleri Bakanlığında bugüne kadar terör örgütü FETÖ iltisaklı 606  personelin ihraç edildiği bilgisini veren Aksoy, bunun toplam personelin yüzde  23’üne karşılık geldiğini söyledi. Aksoy, bakanlığa yeni aday meslek memuru ve  konsolosluk ihtisas memuru alınması için sınavlar yapıldığını aktardı.

Türkiye’nin arabuluculuk konusunda dünyada önde gelen ülkeleri  arasında yer aldığını belirten Aksoy, BM, AGİT ve İİT bünyelerinde Türkiye’nin  arabuluculuk konusunda önemli görevler yerine getirdiğini, İstanbul’da da  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in  katılımıyla Arabuluculuk Konferansı düzenlendiğini hatırlattı.

Aksoy, Irak’taki olaylara değinirken de protesto gösterilerini  endişeyle takip ettiklerini söyledi. “Ülkede huzurun bir an önce tesis edilmesini  bekliyoruz.” diyen Aksoy, on yıllardır biriken sorunların kısa sürede  çözülemeyeceğini ifade etti. Aksoy, “Yeni hükümetin bir an önce kurulmasını ve  Irak halkının meşru taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz.”  diye konuştu.

Aksoy, Musul Başkonsolosluğuna atanan Mehmet Küçüksakallı’nın göreve  başladığını bildirdi.

"HAREKATIMIZI SÜRDÜRME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Barış Pınarı Harekatı hakkında Dışişleri Bakanlığının çalışmaları  hakkında bilgi veren Aksoy, “Barış Pınarı Harekatı, bazı ülkelerin bölgedeki  emellerine ulaşmalarını engelledi, kurulan hayaller yıkıldı. İşte bu yüzden  harekatın başından itibaren ülkemize yönelik kara propaganda faaliyeti başladı.  Biz de buna karşı bilgilendirme faaliyetlerine başladık. Harekatın kapsamı,  hukuki temeli ve niteliği hakkında uluslararası toplumu bilgilendirdik."  ifadesini kullandı.

Uluslararası kuruluşlar ile Ankara'da mukim neredeyse bütün  büyükelçilere bilgilendirme yapıldığını belirten Aksoy, dış temsilciliklerin  200’e yakın mülakatı yapıldığını, 100'e yakın gazetede büyükelçilerin  makalelerinin yayınlandığını ve 200'e yakın brifing verildiğini aktardı. Aksoy,  Çavuşoğlu'nun New York Times'taki makalesinin de farklı ülkelerdeki 135 gazetede  yayımlandığını söyledi.

Aksoy, sınırları teröristlerden arındırmak ve Suriyelilerin geri  dönüşü sağlayacak güvenli bölge tesis etmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı  ile 4 bin 300 kilometrekarelik alanın terörden temizlendiğini ifade etti.  "Söylenenlerin aksine Suriye'nin toprak bütünlüğünü katkı sağladık." diyen Aksoy,  şunları dile getirdi:

"ABD ile 15 Ekim'de ve Rusya ile 22 Ekim'de vardığımız mutabakatlar,  bu ülkelerin de harekatımızın meşruiyetini kabul ettiklerinin açık bir  göstergesidir. Yine de bize verilen taahhütler yerine getirilmediği taktirde  harekatımızı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın  söylediği güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den  çıkmayacağız."

Bölgede şu ana kadar 2 bin mayının temizlendiğini, bölgenin  yönetiminin yerel konseylerce yürütüldüğünü söyleyen Aksoy, BM rakamlarına göre  yerlerinden edilmiş kişilerin yüzde 60'ının evlerine döndüğü bilgisini paylaştı.  Aksoy, "Bu durum insani durumla ilgili temelsiz iddiaları da çürütüyor." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın harekatın başından bu yana bölgede 45 sivili  katlettiğini, 244 kişiyi yaraladığını söyleyen Aksoy, bu durumun BM İnsani Yardım  Eşgüdüm Ofisinin raporunda yayınlandığını, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyinin  sunumunda da yer aldığını bildirdi.

Aksoy, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdürdüğünü belirterek, "Barış  Pınarı Harekatı, ülkemizin Suriye'nin diğer bölgelerine gönderilen yardımlarda  aksamaya neden olmadı. BM'nin Suriye'ye yönelik insani yardımlarının yüzde  80'inden fazlası ülkemiz üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor." şeklinde  konuştu.

Türkiye'de şu anda 3,7 milyon Suriyeli bulunduğunu ifade eden Aksoy,  Yunanistan'daki Suriyeli sayısının 80-90 bin civarında olduğunu ifade ederek  şunları kaydetti:

"Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini  destekliyoruz. Hiç kimseyi arzusu hilafına göndermemiz mümkün değil. Bugüne kadar  Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelere 370 bin fazla Suriyeli kardeşimiz  gönüllü olarak geri döndü. Suriye'de gerekli insani ve fiziki altyapıyı  sağladıktan sonra bu sayının artmasını bekliyoruz. Sayın Bakanımız bu konuda  Iraklı, Lübnanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü ve bir uluslararası konferans  önerdi. Buna yönelik alt seviyede bakanlıklar arası teknik görüşmeler devam  ediyor."

YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILARI KAYNAK ÜLKELER ALMALI

Yabancı terörist savaşçıların iade sürecine değinen Aksoy, DEAŞ  saldırılarında 304 vatandaşın hayatını kaybettiğini,  7 bin 700 kişinin DEAŞ  bağlantısı nedeniyle sınır dışı edildiğini, 77 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı  koyulduğunu aktardı.

Aksoy, "Örgütün elebaşı Bağdadi'nin ölü olarak ele geçirilmesinde  anahtar rol oynadık." dedi.

Yabancı terörist savaşçıların kaynak ülkelere iadelerinin süreceğini  vurgulayan Aksoy, "Yabancı terörist savaşçılar konusunda kalıcı çözüm, bu  kişilerin vatandaşı olduğu ülkelerce geri alınmalarıdır. Kendi ülkelerinde  yargılanmalılar ve rehabilite edilmeliler. Kesim çözüm budur. Kaynak ülkeler bu  konuda sorumluluktan kaçmamalıdır. 'Bunlar bize dokunmasın, Türkiye'de kalsın  anlayışı insani ve etik değil. Teröristleri vatandaşlıktan çıkarmakla sonuca  varamayız. Terörle mücadeleyi bu şekilde gerçekleştiremeyiz. Sorumluluk almalı ve  gereğini yapmalısınız."

Aksoy, Londra'daki NATO Zirvesi hakkında değerlendirme yaparken de  toplantıda Türkiye'nin terörle mücadele alanındaki çalışmaları hakkında bilgi  verildiğini söyledi. Aksoy, "Müttefiklerimizden terör örgütleri arasında ayrım  gözetmeyen amasız, fakatsız dayanışma beklediğimiz bir kez daha dile getirildi."  dedi.

Aksoy, ayrıca Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansının  "Barış, Ortaklık ve Refah" temasıyla 9 Aralık'ta İstanbul'da düzenleneceğini,  konferansın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref  Gani tarafından yapılacağını söyledi.

LİBYA

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aksoy, Türkiye ile Libya  arasındaki deniz yetki alanları sınırlandırma mutabakatından sonra Yunanistan'ın  Atina'daki Libya Büyükelçisini sınır dışı edeceğine yönelik soru üzerine, şunları  söyledi:

"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin BM tarafından tanınan tek  meşru hükümeti. Her egemen devlet gibi o da anlaşma yapma yetkisine sahip.  Yunanistan'ın hangi saiklerle Libya Büyükelçisini istenmeyen adam ilan ettiğini  bilemiyorum. Ama bunu diplomatik teamüllerle bağdaştırmıyorum."

NATO

Aksoy, NATO'da savunma planları ve Baltık ülkeleri hakkındaki planın  Türkiye tarafından engellendiği haberlerinden sonra krizin nasıl çözüldüğü,  Türkiye'nin taviz verip vermediği sorusunu cevaplarken de "NATO savunma planları  gizlilik derecesine sahiptir. Bunların sızdırılması ciddi gizlilik ihlalidir.  Sızdıranların en kısa zamanda bulunmasını diliyoruz." dedi.

Baltık ülkelerin savunmasız kaldığı iddialarının tamamen yanlış  olduğunu vurgulayan Aksoy, NATO'da fikir ayrılıkları olabileceğini bunların  tartışılarak aşılabileceğini dile getirdi. Londra'da da bunun yapıldığını  belirten Aksoy, "Biz Türkiye olarak ittifakı doğu kanadı ve güney kanadı olarak  ayırmak istemiyoruz. Güvenlik bir bütündür ve 360 derece temelinde gözetilmesi  gerekir." ifadesini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin "NATO Liderler Zirvesinden hiçbir şey kazamadığı"  iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Terörizmin NATO'nun gündemine  Türkiye'nin gayretleriyle girdiğini kaydeden Aksoy, "Müttefikler terörizmi  NATO'nun karşısındaki en temel tehditler arasında görüyorlar." diye konuştu.

Aksoy, Türkiye'nin YPG/PKK'nın terör örgütü olduğunu anlatmaya devam  edeceğini belirtti.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİ TOPLANTILARI

Sözcü Aksoy, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerindeki son  durumu aktarırken de "Rejim heyeti yazım komisyonunun gündeminin kabulünü  engelledi. Anayasayla ilgisiz konuları gündeme getirmeye çalıştı. Muhalefeti de  terörist olarak niteledi. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in yeni tur  için taraflarla görüşerek tarih saptamasını bekliyoruz." dedi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB İçişleri  Komiseri Ylva Johansson'ın Ankara ziyaretine değinen Aksoy, ziyaretin ve son  günlerdeki görüşmelerin Türkiye-AB arasındaki diyaloğun önemine işaret ettiğini  bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta Türkiye'yi  ziyaretiyle ilgili soru üzerine Aksoy, Rusya ile ilişkilerin geliştiğini, gelecek  sene 7 milyon Rus turist beklendiğini aktardı. Aksoy, enerji iş birliğinin önemli  aşaması olan TürkAkım'ın açılışının da 8 Ocak'ta yapılacağını belirterek, ziyaret  sırasında Suriye gibi konuların da ele alınacağını bildirdi.

Aksoy, Küresel Mülteci Forumu hakkında bilgi verirken de forumun 17-18  Aralık'ta Cenevre'de düzenleneceğini, eş başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile  Almanya, Etiyopya, Pakistan ve Kosta Rika liderlerinin yapacağını dile getirdi.  Türkiye'de 4 milyona yakın sığınmacı bulunduğunu hatırlatan Aksoy, bugüne kadar  yapılan yardımlar yetersiz kaldığını, adil yük ve sorumluluk paylaşımı olması  gerektiğini, forumda bunların vurgulanacağını söyledi.

S-400 TEDARİĞİ

Aksoy, Türkiye'nin S-400 tedariğiyle ilgili ortaya çıkan sorunların  giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, ABD ile başlatılan ikili mekanizma  çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Aksoy, "ABD ile görüş farklılıkları diyalog ve  diplomasiyle çözülmesini istiyoruz. Artık 100 milyar dolarlık ticaret hacmi gibi  pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Aksoy, ek S-400 bataryası tedariği hakkında müzakere olup olmadığı  sorusunu yanıtlarken "Kendi güvenliğimizi sağlamak için istediğimiz güvenlik  ekipmanını alacağız. Bu egemenlik hakkımızdır, vazgeçmeyiz. Uygun şartlar altında  Patriot almaya da hazırız. S-400 konusunda toplantılarımız devam ediyor. S-400ler  geldi, yerleşti. Biz savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

 

 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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