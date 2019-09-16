Son dakika...Diyarbakır ailelerine tehdide tutuklama

HDP Diyarbakır Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen Süleyman Büyük, iddiaya göre 30 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığı iddia ettikleri oğlu Süleyman'ın bulunması için 3 Eylül'de HDP önünde oturma eylemine başlayan Fevziye-Şahap Çetinkaya çiftinin akrabaları olan M.B.'ye küfür içerikli mesajlar gönderip, tehdit etti. M.B.'nin durumu anlattığı ailesinin başvurusuyla polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Evinde gözaltına alınan Büyük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.