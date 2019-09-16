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16.09.2019 - 11:05 | | DHA

Son dakika...Diyarbakır ailelerine tehdide tutuklama

Diyarbakır'da kayıp oğulları Süleyman'ın (18) bulunması için 30 Ağustos'tan bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Fevziye- Şahap Çetinkaya çiftinin yakınları M.B.'yi tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP Gençlik Kolları üyesi Süleyman Büyük tutuklandı.

Son dakika...Diyarbakır ailelerine tehdide tutuklama

HDP Diyarbakır Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen Süleyman Büyük, iddiaya göre 30 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığı iddia ettikleri oğlu Süleyman'ın bulunması için 3 Eylül'de HDP önünde oturma eylemine başlayan Fevziye-Şahap Çetinkaya çiftinin akrabaları olan M.B.'ye küfür içerikli mesajlar gönderip, tehdit etti. M.B.'nin durumu anlattığı ailesinin başvurusuyla polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Evinde gözaltına alınan Büyük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahile yanaşıp bunu yapınca ceza kesildiÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, balık taşınan kamyonun bağlı olduğu firmaya, denize atık su bırakıldığı gerekçesiyle 18 bin 37 liralık idari para cezası kesildi.
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