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12.08.2019 - 11:55| DHA

Son dakika... Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Diyarbakır'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hazro ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.38'de meydana geldi. Yerin 7.09 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kulp ilçesine bağlı Taşköprü köyü, büyüklüğünü ise 3.4 olarak açıkladı.

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