İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İTÜ Vakfı Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" denildi.

İTÜ'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Okulun İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı kampuslarındaki öğretmenler üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 4 Aralık’ta derslere girmeyerek eylem yaptı. Öğrenci velileri de öğretmenlere destek vererek, yetkililerin olaylara müdahale etmesini istedi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul bulunduğu, kamuoyuna yansıyan söz konusu sorunların, kurucu işletmeye ait olan 15 ildeki 214 okulda yaşandığı belirtildi.

İTÜ VAKFI HAKKINDA BİLGİLER

Doğa Kolejini satın aldığı söylenen İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum.

Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu. Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı.

İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500’ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor.

İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA yer alıyor.