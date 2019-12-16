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16.12.2019 - 08:51 | | AA

Son dakika: DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

Son dakika haberine göre... Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı
DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı
DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı
DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı
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Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürdü. Binada soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye hortumuna takılıp düşerek hafif yaralanan itfaiye erine olay yerinde müdahalede bulunuldu.

DSİ çalışanları, güvenlik güçlerince yangının meydana geldiği blok çevresinden uzaklaştırıldı.

Yangının çıktığı üçüncü katın, makam katı olarak kullanıldığı öğrenildi. 

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