MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika.... Duraktaki yayalara çarpmıştı! Tutuklandı
01.10.2019 - 18:44 | | AA

Son dakika.... Duraktaki yayalara çarpmıştı! Tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, tutuklandı.

Son dakika.... Duraktaki yayalara çarpmıştı! Tutuklandı

Olaydan sonra gözaltına alınan ve Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Demirlibahçe Polis Merkezi Amirliği'nde sorgusu yapılan Baki A, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazadan önce telefonla konuşmuş

Öte yandan Baki A, savunmasında, kazanın meydana geldiği durağa 100 metre kala kırmızı ışıkta beklediği sırada kulaklığı takıp telefonla arkadaki araca bulunduğu yerle ilgili bilgi verdiğini, telefonu kapattıktan sonra yeşil ışığın yanmasıyla tekrar hareket ettiğini söyledi.

Düşük hızla seyrettiğini öne süren Baki A, durağa yaklaşmak için sağa manevra yaptığını, bu sırada frene bastığını, aracın durmadığını ancak ikinci basışta frenin tuttuğunu savundu.

Baki A, 15 yıllık şoför olduğunu belirterek, pişmanlık duyduğunu ve vicdan azabı çektiğini ifade etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün özel halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3'ü olay yerinde, 1'i ise hastanede 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Oyuncu Ceren Kaplakarslan'ı darp eden nişanlısı ilk celsede tahliye edildiAtaşehir’de 6 aylık hamile manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesini silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan nişanlısı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oktar avukatın sorularını çok beğenmiş

Oktar avukatın sorularını çok beğenmiş

Washington Post'tan Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümüne özel sayfa

Washington Post'tan Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümüne özel sayfa

Oyuncu Ceren Kaplakarslan'ı darp eden nişanlısı ilk celsede tahliye edildi

Oyuncu Ceren Kaplakarslan'ı darp eden nişanlısı ilk celsede tahliye edildi

Son dakika.... Duraktaki yayalara çarpmıştı! Tutuklandı

Son dakika.... Duraktaki yayalara çarpmıştı! Tutuklandı

Sıradaki Haber