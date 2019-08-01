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01.08.2019 - 13:04| DHA

Son dakika... E-5'te zincirleme kaza! Trafik kilit...

İstanbul Pendik'te E-5 karayolunda dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika... E-5'te zincirleme kaza! Trafik kilit...

Kaza saat 12.00 sıralarında E-5 karayolu Pendik Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadıköy istikametinde seyreden bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önündeki araca çarptı. Kazaya 4 otomobil karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tülin Akbulak ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, Kadıköy istikametinde yoğunluk oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye’nin en büyük gözlemevi Erzurum’da yükselmeye devam ediyorCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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