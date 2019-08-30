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30.08.2019 - 18:49| AA/DHA/İHA

Son dakika | Ege beşik gibi sallanıyor! Korkutan bir deprem daha

Aydın’ın Kuşadası açıklarında 1 saat 42 dakika arayla 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kuşadası Körfezi son 1 saat 42 dakika içinde büyüklükleri 1.7 ile 4.4 arasında değişen 9 deprem meydana geldi.

Son dakika | Ege beşik gibi sallanıyor! Korkutan bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, saat 18.38'de Ege Denizi'nde 4.4. büyüklüğünde ve 7.11 kilometre derinliğinde bir deprem ile sallanan Kuşadası Körfezi’nde Saat: 20.21’de yine 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

Kuşadası açıklarında ve Yunanistan’ın Sisam adasının güneyinde 7.19 kilometre derinlikte meydana gelen ikinci deprem de Kuşadası ve Sisam adasının yanı sıra Kuşadası Körfezi’ne kıyısı olan İzmir’in ilçelerinde de hissedildi. Can ve mal kaybının olmadığı deprem korkuya neden oldu. 

Bu arada AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre Kuşadası Körfezi’nde 18.43 ile 20.21 saatleri arasında büyüklükleri 1.7 ile 4.4 arasında değişen toplam 9 deprem meydana geldi.

'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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