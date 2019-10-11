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11.10.2019 - 03:06 | | AA

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan depremler

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında peş peşe depremler... Bölgedeki 4,3 şiddetindeki depremin ardından 3,5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha meydana geldi

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

AFAD'da yer alan bilgiye göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 03.29'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 06.38'de derinliği 6.99 km olan 3.5 şiddetinde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

 

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