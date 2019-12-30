Son dakika | Eğitime kar engeli

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında özellikle ilçelerde kar kalınlığının artması hayatı olumsuz etkiliyor. Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında eğitim ve öğretime yarın 31 Aralık 2019 tarihinde bir gün süreyle ara verildi.

Kar yağışının yoğun olduğu iki ilçede öğrenciler yarın kar tatili yapacak. Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisine göre il geneli ve diğer ilçelerde eğitim ve öğretime ara verilip verilmemesine ilerleyen saatlerde belirleneceği öğrenildi.

BİLECİK

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Pazaryeri ilçesinde okullarda eğitime yarın ara verildiğine ilişkin karar, belediyenin anons sistemi ile duyuruldu. Anonsta vatandaşların aşırı yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olması da istendi.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu, ekiplerin aksaklık yaşanmaması için çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

TİRE

İzmir'in Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kentin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi hava radar yolu, Kemalpaşa-Spil yolu, Kemalpaşa Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire'nin Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde ve Ödemiş'te yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, taşımalı eğitim ile kırsaldan Tire merkeze gelen öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildiğini bildirdi.