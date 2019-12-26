26.12.2019 - 18:22 | | DHA
Son dakika | Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu ilçeler
Son dakika okul tatil haberleri gelmeye başladı. Veliler ve öğrenciler yarın okullar tatil mi? diye sormaya başladı İşte hava muhalefeti nedeniyle okulların tatil olduğu ilçeler...
Son dakika gelen habere göre; Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.
Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Sincik Kaymakamlığı ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu köylerinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul projesi açıklamasıÇevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır. Projenin İstanbul'un su kaynakları etkisi yüzde 3 civarında olacak. İstanbul'un susuz kalacağı iddiası tamamen asılsızdır" açıklamasında bulundu.