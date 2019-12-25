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25.12.2019 - 18:14 | | AA

Son dakika | Eğitime kar engeli! İşte tatil olan okullar...

Son dakika haberine göre; olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime zorunlu ara veriliyor. Yurdumuzu saran yağışlı ve karlı hava nedeniyle tatil edilen okullar haberimizde... İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler...

Son dakika | Eğitime kar engeli! İşte tatil olan okullar...

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

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