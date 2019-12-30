30.12.2019 - 09:17 |
Son dakika | Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi
Konya'dan son dakika kar tatili haberi geldi. Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ve Ahırlı ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Öte yandan Tunceli'nin Ovacık ilçesinde den kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Konya'da eğitime ara verilen ilçeler arasında Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ve Ahırlı ilçeleri yer alıyor.
TUNCELİ
Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde, okullara bir gün ara verildiği bildirildi.