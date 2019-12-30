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30.12.2019 - 09:17 |

Son dakika | Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Konya'dan son dakika kar tatili haberi geldi. Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ve Ahırlı ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Öte yandan Tunceli'nin Ovacık ilçesinde den kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Son dakika | Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Konya'da eğitime  ara verilen ilçeler arasında Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ve Ahırlı ilçeleri yer alıyor. 

TUNCELİ

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde, okullara bir gün ara verildiği bildirildi.

Jet işçi temizlik yapmadan duramıyorGaziantep’in İslahiye ilçesinde bir temizlik işçisi koşa oynaya sokak ve caddeleri temizliyor. Temizlik yapmadan duramayan işçi, diğer çalışanlara göre daha hızlı hareket etmesi nedeniyle de jet işçi olarak da tanınıyor.
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