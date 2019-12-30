Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Konya'da eğitime ara verilen ilçeler arasında Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ve Ahırlı ilçeleri yer alıyor.

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Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde, okullara bir gün ara verildiği bildirildi.