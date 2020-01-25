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25.01.2020 - 00:03 | | İHA

Son dakika: Elazığ Belediyesi’nden acil kan çağrısı

Elazığ Belediyesi 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından twitter adresinden acil kan çağrısında bulundu.

Son dakika: Elazığ Belediyesi’nden acil kan çağrısı

Belediyenin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız için çok acil kan ihtiyacı bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın kan vermeleri için hastanelere gitmelerini önemle rica ederiz. Acil müdahale araçları trafik yoğunluğu sebebiyle çalışamamaktadır. Tüm vatandaşlarımızın şahsi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ederiz.”

Son dakika: Elazığ Belediyesi’nden acil kan çağrısı

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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