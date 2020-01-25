Son dakika! Elazığ depreminden son gelişmeler...

Son dakika gelen habere göre; Elazığ, dün akşam merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından yurdun pek çok noktasından arama, kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgedeki yıkımın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Arama-kurtarma ekipleri gün boyu çalışarak çok sayıda vatandaşı enkazdan kurtardı.









Elazığ'da yaşananları ve son gelişmeleri canlı aktarıyoruz.





00.16: Elazığ’da enkaz altındaki anne Ayşe Yıldız sağ olarak çıkarıldı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılıyor.

23:33: Kandilli, Elazığ Sivrice'de 5 km derinliğinde 3.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha duyurdu.

23.05: Fahrettin Koca: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 29 oldu. Durumu kritik hasta yok. 2,5 yaşında bir çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı ve gelen durumu son derece iyi. Anneye serum taktılar. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz annesini de sağ salim kurtarabilir olmak.

22.45: Süleyman Soylu Elazığ'da açıklamalarda bulundu. Soylu "Şu anda göçük altında olan vatandaşlarımız var. Aynı anlayışla vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşılabildi. Hatta birine tıbbi müdahale de yapılabildi. Kısa zaman sonra bize müjdeli bir haber verecekler. Yardım yapmak isteyenleri AFAD üzerinden yönlendiriyoruz. Burada bir organizasyon var." ifadelerini kullandı.

22:39: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.



21.20: AFAD: Malatya Pütürge'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.41: 2.5 yaşındaki çocuk enkaz altından kurtarıldı



20.38: Bakan Selçuk: “Elazığ ve Malatya’da SGK prim ödeme süresini 30 Nisana kadar uzattık”

20.09: AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.



20.06: AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.



19.46: Bölge 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde artçı depremler ile şehir yeniden sallandı. Bölgede 4 ve üzeri çok sayıda artçı deprem meydana geliyor.



19.44: Sivrice'de derinliği 4.4 km olan 4.6 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi.



19.30: Kandilli Rasathanesi Sivrice'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha açıkladı. Depremin derinliği 15.71 km olarak duyuruldu.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALATYA'YA



19.30: Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'ın ardından Malatya'ya geçti. Burada depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, ""Vatandaşlarımızın konutlara yerleşmesini sağlayacağız. Çalışmaları arkadaşlarımız yapıyor. Zemin etütlerinden sonra nerede bu inşaatlari yapacaksak yapacağız ve adımlarımızı süratle atacağız. Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız." ifadelerini kullandı.

19.19: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğince (TESKOMB) ödeneceğini bildirdi.

17.49: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Elazığ'daki okullarda incelemeler sürüyor. İkinci yarıyıl başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak" dedi.



17.18: 20. saatte 43. mucize. Enkaz altından bir kişi daha çıkarıldı

16.42: 19. saatte yeni kurtuluş! Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.



16.37: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi.

16.25: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Sürsürü mahallesindeki enkazda incelemelerde bulundu.



16.06: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde katıldığı cenaze töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu tür afetler bizim için büyük bir imtihan. Biz Düzce depremini, Van depremini yaşadık. Sakarya'yı, Bolu depremini yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Bu kardeşlerimiz inşallah Rabbim'in cennet müjdesine kavuşanlardır. Mahallelerdeki yıkımları süratle TOKİ ile yenisini yapacağız. Kimseyi ne aç ne de açıkta bırakacağız. Dedikodulara kulak asmayın. Bizler sizlerin hizmetkarlarıyız" diye konuştu.

15.55: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katılıyor.

15:14: AFAD: "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz."



15:10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.



14:56: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul programını iptal etti ve deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunacak.

14.50: Kurtarma ekiplerinin cep telefonu ile iletişim kurduğu 45 yaşındaki Azize isimli kadın enkazdan çıkarıldı.

14.35: Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.

14.28: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

14.25: Depremde ölenlerin sayısı 22'e yükseldi, yaralı sayısı 1103 olarak açıklandı

14.21: Türkiye'nin dört bir yanında, depremin vurduğu Elazığ için yardım kampanyaları düzenleniyor.



14.18: MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" dedi.



14.15: 4 ay önceden Elazığ depreminin yerini işaret eden Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: "Bu benim özel bir yeteneğimi göstermiyor. Bütün yer bilimciler bunu söyleyebilir. Bu bir tesadüftü.

14.10: Mustafa Paşa'da aynı enkazdan 17 saat sonra 5. kişi de sağ olarak çıkarıldı.



13:44: Depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol ilçe merkezi Çolak Mahallesi'nde iki katkı kerpiç evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden anne Gazel (32) ve oğlu Yusuf Ali Say (5) toprağa verildi.

13:25: Enkaz altından kurtarılan vatandaşlar o anları anlattı.

12.55: Adalet Bakanlığı: "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’a nakledilmeye başlandı."



11.58: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kameraların karşısına geçerek son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu, enkazdan 39 kişinin sağ kurtarıldığını söyledi.

11.36: 15 saat sonra yeni mucize! Enkaz altından sağ çıkarıldı.



11.03: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.



10.48: Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha 14 saat sonra sağ çıkarıldı.



10.11: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil" dedi.



10.08: AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını açıkladı.



09.44: Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.

09.37: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi" denildi.

09.30: AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen #deprem sonrası bölgeye 1.167 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma köpeği ve 235 araç sevk edilmiştir. Bölgeye ayrıca toplamda 8.565 çadır, 400 genel maksatlı çadır, 17.188 yatak ve 34.467 battaniye sevk edilmiştir" denildi.

09.15: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.



08.23: AFAD: "Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı"



08.00 Elazığ merkez Mustafapaşa mahallesindeki 5 katlı apartmanda, depremin 11. saatinde Gülsüm İnce isimli vatandaş ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı.



07.56: AFAD tarafından yeni bir açıklama yapıldı: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015





07.21: Bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Elazığ Sivrice'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.



07.10: Yardım malzemelerini bölgeye ulaştıran Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı.

06.38: AFAD, Elazığ depreminin ardından son bilançoyu paylaştı. Buna göre, 19 kişi hayatını kaybederken, 922 kişi de yaralandı.

06.28: Bölgede 6,8'lik depremin ardından toplam 184 artçı sarsıntı meydana geldi.

05. 29: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir.

04. 30: Elazığ merkezli depremde 782 kişi yaralandı. Toplam artçı sayısı ise 147



04. 36: Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlar 184 SABİM'i arayarak yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenebilirler.



03.57: Saat 03:57'de 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.



03.48: AFAD, Elazığ Sivrice'nin 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını duyurdu.



03.35: Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'da durumu ağır veya kritik bir yaralımız yok

02.50: AFAD: Elazığ'da 13, Malatya'da 4 ve Diyarbakır'da 1 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye başvuran yaralıların sayısı ise 651



01.40: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı.



01.34: Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'da 13, Malatya'da 5 kişi hayatını kaybetti.

01.19: Süleyman Soylu: Elazığ'da 10 Malatya'da 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazda kalan 30 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaş yaralanarak hastanelere getirildi.



01.13: İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Sağlık Bakanı Koca, kriz merkezinde Elazığ Valisi'nden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

01.03: Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Bizzat depremin enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bölgeye intikal ettik. Ekiplerimiz çalışıyor. Temennimiz enkaz altından canlı çıkmaları.

01.01: Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var.

00.57: Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm milletimize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun.



00.52: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.



00.41: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir.



00.39: AFAD: Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur.

00. 25: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.



00.16: Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.



00.15: Elazığ Belediyesi: Tüm vatandaşlarımızın dikkatine gerekli kan ihtiyacı giderilmiştir.



00.15: Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

00.06: AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya’da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır."

23.59: Elazığ Belediyesi 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter adresinden acil kan çağrısında bulundu.

23.54 : Malatya Valisi Aydın Baruş: "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz."



23.46: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde çalışıyor.

23.45: AFAD 23.45'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.



23.40: Kemal Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için.



23.38: Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde maalesef toplam 5 vatandaşımızı kaybettik.



23.28: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem nedeniyle kısmi elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, "Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu" dedi.



23.27: AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi.

23.21: Elazığ Valisi Kaldırım: Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda.

23.20: Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok.

23.18: AFAD: Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir.

23.16 : Kandilli, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kandilli yaptığı açıklamada 40 km'lik hattın kırıldığını ve artçıların 1 hafta sürebileceğini açıkladı.

23.10: Malatya Valisi: 3 kişi hayatını kaybetti

23.02: Elazığ Valisi: 3 kişi hayatını kaybetti 140 yaralı var













ÜST ÜSTE DEPREMLER

AFAD, 21.08'de 5.4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 21.17'de 5.1 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.



BAKAN SOYLU VE BAKAN KURUM ELAZIĞ'A GİDİYOR



İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gidiyor.

"HATLARI MEŞGUL ETMEYİN"

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Süleyman Soylu, "Cep telefonunuzu kullanmayın, hatları meşgul etmeyin." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

AFAD'dan gelen uyarıya göre, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor" ifadeleri kullanıldı.

35 ARTÇI DEPREM

AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

KIZILAY: BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

Kızılay, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bağış kampanyası başlattı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP

"Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun."

BAKANLARDAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah korusun" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını diliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de paylaşımında, "Geçmiş olsun Elazığ. Geçmiş olsun Türkiyem. Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da paylaşımında, ''Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun'' ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Elazığda meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Bakan Cahit Turhan, paylaşımında, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ne yazık ki üzücü haberler de geliyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR - SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ'da meydana gelen depremin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakinen takip ediyor. Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız" Dedi.

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Şu anda çok erken, sağlıklı bir bilgi veremeyiz. AFAD Başkanıyla konuştum. Herkes bir yerlere dağıldı. Bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. İnşallah, can kaybı olmaz, arkadaşlar alanda kontrol yapıyorlar."

'VATANDAŞIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise depreme ilişkin şunları kaydetti:

"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın."

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklama ve yönlendirmelerini takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.



AFAD BAŞKANI: EKİPLERİMİZ SAHA ÇALIŞMASINA BAŞLADI

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.

Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK

Kızılay Başkanı Kerem Kınık meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice depremini hisseden bölgeye yakın vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını vs almaya çalışmasınlar, Afad ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler.Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Elazığ'dan gelen ilk görüntü

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

Biraz büyük bir deprem. Belki sizde de söylemiş olabilirim Elazığ çok kritik bir yer. Doğu Anadolu fayı çok kritik, gerilim çok yüksek. Bu deprem beklenebilen bir depremdi. Bu deprem önemli bir deprem, yer kabuğunu önemli miktarda kırmış olabilir. 50 - 60 km yer kabuğu kırılmış olabilir. Ciddi bir hasar vardır, inşallah ölümler fazla değildir.