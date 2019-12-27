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27.12.2019 - 10:54 | | AA

Son dakika... Elazığ'da deprem! Eğitime 1 gün ara verildi

Son dakika gelen bilgilere göre; Elazığ'daki 4.9'luk deprem sonrası Valilik kararıyla kentteki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Son dakika... Elazığ'da deprem! Eğitime 1 gün ara verildi

Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ il genelinde eğitime bugün ara verildi. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.

Elazığ'da deprem nedeniyle okullar boşaltıldıGelen son dakika haberine göre; Elazığ'da saat 10.02'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! Deprem; Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya'dan da hissedildi. Öte yandan Sivrice'de saat 10.11'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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