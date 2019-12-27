Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde ise yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Malatya ve Gaziantep'te hissedildi. Depremin derinliğinin 3,8 kilometre olduğu bildirildi.

Öte yandan Sivrice'de saat 10.11'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3,2 kilometre olarak ölçtü.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD ve Kızılay ekipleri köylere sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde can kaybı olmadığını söyledi.

İlçe merkezinde olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Kaldırım, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD, Kızılay, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri köylere sevk edildi." dedi.

Bu kapsamda koordinasyon kurulunda gelişmeleri takip ettiklerini bildiren Kaldırım, vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını ancak tedbirli olmalarını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı.

4 ARTÇI DEPREM

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde, Richter ölçeğine göre, saat 10.02'de meydana gelen 4.9'luk depremin ardından saat 10.09'da 2.6, saat 10.11'de 3.8, saat 10.16'da 1.7 ve saat 10.23'te 3.5 büyüklüğünde 4 deprem daha oldu. Depremler, yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ il genelinde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENMİYOR"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN Türk'ün canlı yayınında deprem bölgesi hakkında bilgi verdi. Ersoy, "Bu bölgede zaman zaman depremler oluyor. Bu büyüklükteki bir depremde ciddi bir yıkım olacağını sanmıyorum. İnsanlar korkmuş olabilir. Depremin ardından insanlar sakinleşmek için dışarı çıkabilir. Bu depremin ardından büyük deprem olabilir diyemem. Bölgede faylar canlı. Kuzey Anadolu'nun tersine çalışan bir fay var. Dinamik bir bölge burası. Takip içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Civardaki evleri yapısal durumunu değerlendiren Ersoy, "Hazar Gölü'nün altında eski şehirlerin kalıntıları var. Tarihte büyük depremler olmuş. Buradaki yerleşim bölgelerinin ve yapı stoklarının bu duruma hazır olması gerekir." dedi.

BİR DEPREM DE İRAN'DA OLDU

İran'ın Buşehr şehrinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sabah erken saatlerde meydana gelen depremin şiddetini 5.1 olarak İran Acil Durum Servisi ise 4.9 olarak açıkladı. Can ve mal kaybına ilişkin şu ana kadar bir bilgi paylaşılmadı.

İran medyası, depremin Buşehr şehrinde nükleer santral tesisinin 52 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Öte yandan İran dünyada sismik olarak çok aktif ülkelerden biridir. 2003 yılında İran’ın Kerman şehrinde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 31 bin kişi hayatını kaybetmiş, bu depremle tarihi Bam kentinin büyük bölümü yerle bir olmuştu. 2017 yılında İran’ın batısını vuran 7.0 büyüklüğündeki depremde ise 600’dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 9 binden fazla kişi yaralanmıştı.





