Son dakika... Elazığ'daki depremde kurtarma görevlisi ile telefonda konuşan Azize'nin kurtarılma anının görüntüleri

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

Elazığ'daki deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetleri sırasında enkaz altında bir vatandaşla yapılan telefon görüşmesi kameralara yansımıştı. Enkaz altında kurtarma görevlisi ile konuşan Azize kurtarıldı.

Görüntülerde "Komşunun annesi senin sesini duyuyor mu?" sorusunun sorulan 45 yaşındaki Azize isimli depremzededen, enkaz altında kalan yakınındaki diğer kişilerle iletişime geçmesi isteniyor.

Azize'nin kurtarılma anı! Göçük altından elini uzattı...

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazı altında kalan Azize ve beraberindekilerin kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ’da yaşanan 6.8’lik deprem sonrası bir çok ilden arama kurtarma ekipleri kente sevk edildi. Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Azize Çelik ve beraberindekilerin 17 saat sonra kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki itfaiye erinin Azize Çelik’e seslenmesi ve Azize Çelik’in göçük altından elini uzattığı anlar görülüyor.

İletişim Başkanı Altun’dan ‘Azize’ paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'da enkaz altından kurtarılan 45 yaşındaki Azize Çelik ile ilgili görüntüleri paylaşarak, “Azize'lerimiz için devletimizin tüm kurumlarıyla görevdeyiz, milletimizle el eleyiz, tek yüreğiz” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'daki depremde UMKE Gönüllüsü Emine Kuştepe’nin telefonla görüştüğü ve 17 saatin ardından enkaz altından kurtarılan 45 yaşındaki Azize Çelik ile ilgili İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı görüntüleri paylaştı. UMKE Gönüllüsü Emine Kuştepe’nin “Azize bak sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin annesi şu an sensin. Sen daha güçlü olacaksın” sözlerini de paylaşan Altun, şunları kaydetti:

“Azize'lerimiz için devletimizin tüm kurumlarıyla görevdeyiz, milletimizle el eleyiz, tek yüreğiz.”

Türkiye'nin konuştuğu Emine'nin babası: Helallik isteyip gitti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde görev alan ve enkaz altında kalan Azize Çelik ile konuşan Adıyaman UMKE ekibinde görevli Emine Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının helallik isteyerek göreve gittiğini söyledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, bölgede yapılacak arama kurtarma çalışmaları için Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü UMKE ekibi kente gitti. Ekipte görevli Emine Kuştepe'nin enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefon görüşmesi ise medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde yer aldı. Telefonda yaptığı kritik yönlendirmelerle Azize Çelik ve ailesinin kurtulmasını sağlayan UMKE görevlisi Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının 2 çocuğunu bırakıp helallik isteyerek Elazığ'daki depremzedelere destek olmak için gittiğini söyledi.

'ELAZIĞ'A GİDECEĞİM HAKKINI HELAL ET'

Kızı ile gurur duyduğunu söyleyen baba Kuştepe şöyle konuştu:

"Dün deprem olduğu zaman kızım bana telefon açtı. Kızım bana 'Baba hakkını helal et' dedi. 'Ben Elazığ'a gideceğim deprem oldu' dedi. Ben de 'Allah işini gücünü rast getirsin' dedim. Benim kızım işini severek yapıyor. Bu tür şeylerde işini gerçekten severek yapıyor. Takdir ediyorum dediğim gibi Allah bu tür şeyleri düşmanımın başına vermesin. Ben de televizyonda kızımı seyrettim. Baktım telefonla konuşuyor onların bir kurtarması. Bu Adıyaman'da da olabilir Antep'te olabilir Maraş'ta olabilir herkese geçmiş olsun"

'O YAVRULARI GÖRDÜĞÜMDE GÖZLERİM DOLDU'

Emine Kuştepe'nin işini severek yaptığını vurgulayan babası, "Görüntüleri izlediğimde onlar bizim kardeşlerimiz de olabilir çocuklarımız da olabilir onları izlerken saçlarım diken diken oldu. O yaralıları gördüğüm zaman, o yavruları gördüğüm zaman televizyonda ben de seyrettim bu tür şeyler kızımla gurur duydum. Kızım işini severek yapıyor ben o yüzden takdir ediyorum. Görüntüleri izledikten sonra kızımla görüştüm 'Kendine iyi bak fazla telefonu meşgul etmeyim' dedim. Annesi ise izlediğinde gözleri doldu. Adıyaman ekibi gerçekten güzeldir sürekli eğitime gidiyorlar ben bunu da takdir ediyorum" dedi.