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15.11.2019 - 15:09 | | ANKARA

Son dakika... Emine Bulut cinayeti davasında flaş gelişme!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emine Bulut davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası için istinaf mahkemesine başvurulduğunu açıkladı.

Son dakika... Emine Bulut cinayeti davasında flaş gelişme!

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Bu noktada; tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği ve hepimizi derinden yaralayan Emine Bulut kardeşimizin davasının tüm süreçlerini hassasiyetle takip ettiğimizi söylemeliyim. bakanlık olara 6284 kapsamında 100 bini aşkın davamız var. Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için; Gerekçeli kararın Bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz ettik. Hiçbir cezanın Emine kardeşimizi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması için bu itirazın yapılmasının zaruretine inanıyoruz. Şiddetin her türlüsü ile mücadelemizi Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızla işbirliği içinde sürdüreceğimizi Ve hukuki süreçlerin tümünün sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Saniyeler içinde aracın altından çıkardılarÇin’de meydana gelen trafik kazası sonucu aracın altında kalan küçük kızı kurtarmak için seferber oldular.
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