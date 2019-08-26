26.08.2019 - 14:56
Son dakika... Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! FETÖ'nün kritik ismi yakalandı
FETÖ’nün TSK’daki gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral isimli sözde FETÖ yöneticisi tutuklandı.
Ankara Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu... Tutuklanan FETÖ'cü Reşat Nazmi Oral'ın 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynadığı tespit edildi.
Ayrıntılar birazdan...
'51 yılda ilk defa başıma böyle bir şey geldi!'Zonguldak'ta karşı yönden gelen otomobile yol vermek isteyen sürücünün kullandığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yan yattı. Otomobil sürücüsü Cemal Dirimeşe, 51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyledi.