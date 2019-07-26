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26.07.2019 - 14:57| AA

Son dakika... Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Erdoğan Ünal, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi
Erbil saldırısıyla ilgili yeni gelişme
Erbil saldırısıyla ilgili yeni gelişme
Erbil saldırısıyla ilgili yeni gelişme
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 17 Temmuz'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi Köse'ye yönelik saldırının azmettiricisi Doğan Nurhak kod adlı Erdoğan Ünal'a yönelik operasyon, 24 Temmuz'da PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil bölgesinde gerçekleşti.

MİT ve TSK'nın ortak operasyonu sonucu PKK'lı terörist Ünal, etkisiz hale getirildi.

KANDİL'DEKİ SÖZDE ÜST DÜZEY İSİMLERE İKİNCİ OPERASYON

Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'a doğrudan bağlı istihbarat konseyinin beş üyesinden biri olduğu tespit edilen Ünal'ın örgüte 1990'da katıldığı, 1994-1998 yılları arasında cezaevinde yattığı, cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna katıldığı öğrenildi.

Ünal'ın etkisiz hale getirilmesi, Kandil bölgesinde örgütün sözde üst düzey isimlerine yönelik ikinci operasyon oldu. İlk operasyon 27 Haziran'da yapılmış, operasyonda PKK'nın sözde başkanlık konseyi üyesi Halmat Diyar kod adlı Garip Muhammed etkisiz hale getirilmişti.

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