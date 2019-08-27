Olay, 17.00 sÄ±ralarÄ±nda DoÄŸan Aras BulvarÄ±nda meydana geldi. Cadde Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yen Mukaddes D. isimli bir kadÄ±na kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan silahla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, gÃ¶ÄŸsÃ¼nden ve kalÃ§asÄ±ndan yaralanan kadÄ±nÄ± Ambulansla Ã§evredeki bir hastaneye kaldÄ±rdÄ±.Â

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