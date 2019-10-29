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29.10.2019 - 17:18 | | DHA

Son dakika... Esenyurt'ta silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Son dakika... Esenyurt'ta silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt'ta bir internet kafe önünde saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sigara isteyen kişiye olumsuz yanıt verilmesi üzerine çıktığı belirtilen kavgada iki grup birbirine girdi.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 5 kişi çeşitli işyerlerinden yaralandı.

Yaralılar internet kafe önünde yardım bekledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kavgayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kazada ölen milli takım antrenörü Bodrum'da toprağa verildiAydın'ın Germencik ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında ölen kickboks milli takım antrenörü Hasan Karlı (41), Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Cenazede baba Celal Karlı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
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