MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Eskişehir'de 2 ilçede eğitime kar engeli
ABONE OL
30.12.2019 - 18:14 | | İHA

Son dakika | Eskişehir'de 2 ilçede eğitime kar engeli

Eskişehir'de Seyitgazi ilçesinden sonra Mihalıççık ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Son dakika | Eskişehir'de 2 ilçede eğitime kar engeli

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında özellikle ilçelerde kar kalınlığının artması hayatı olumsuz etkiliyor. Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında eğitim ve öğretime yarın 31 Aralık 2019 tarihinde bir gün süreyle ara verildi.

Kar yağışının yoğun olduğu iki ilçede öğrenciler yarın kar tatili yapacak. Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisine göre il geneli ve diğer ilçelerde eğitim ve öğretime ara verilip verilmemesine ilerleyen saatlerde belirleneceği öğrenildi.

Bankayı soyup bomba bıraktı! Müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyorSon dakika gelen bilgilere göre; silahlı soyguncu paraları aldı, kaçarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | BUDO'nun o seferleri iptal edildi

Son dakika | BUDO'nun o seferleri iptal edildi

Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber