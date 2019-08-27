MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!
27.08.2019 - 14:07

Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan  sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu Dijvar Sason kod adlı Ekrem Aksoy'un etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; 25 Ağustos 2019 tarihinde, Siirt-Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan  sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu Dijvar Sason kod adlı Ekrem Aksoy olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dakika Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı

Küçükçekmece'deki cinsel istismar davasında karar!Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan Mohammed V.'nin 29 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Hükümlünün cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!

Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!

Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 350 bin lira...

Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 350 bin lira...

MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Murat Tokmak kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Murat Tokmak kimdir, kaç yaşında?

Sıradaki Haber