27.08.2019 - 14:07
Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!
İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu Dijvar Sason kod adlı Ekrem Aksoy'un etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; 25 Ağustos 2019 tarihinde, Siirt-Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu Dijvar Sason kod adlı Ekrem Aksoy olduğu tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.