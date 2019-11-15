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15.11.2019 - 11:46 | | AA

Son dakika... Etkisiz hale getirilen terörist gri listede çıktı!

Ağrı'da 7-9 Kasım'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan Halis Ersayan olduğu belirlendi. Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son dakika... Etkisiz hale getirilen terörist gri listede çıktı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, 07-09 Kasım 2019 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu Delil Serhat kod adlı Halis Ersayan, olduğu belirlenmiştir.

Söz konusu teröristin; 31 Temmuz 2015 tarihinde teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman-Erzurum karayolunun 30’uncu km’sine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı, Doğubayazıt-Iğdır karayolunda yol kesme ve tır yakma eylemi, Doğubayazıt-Gürbulak karayolunda yol kesme tır yakma eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir."

DİYARBAKIR'DA DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada da Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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