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25.10.2019 - 14:11 | | DHA

Son dakika... Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede çıktı!

Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu kategorideki Ferhat Bozkurt ve gri kategorideki Ali Yenice olduğu belirlendi.

Son dakika... Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede çıktı!

İçişleri Bakanlığı, Van'da etkisiz hale getirilen 8 teröristinden birinin turuncu listede aranan Ferhat Bozkurt, diğerinin ise gri listede aranan Ali Yenice olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 8-10 Ekim arasında Van'ın Çatak ve Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, 'Argeş Çiya' kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar- Çatak Gücü sorumlusu, 'Ali Miksi' kod adlı Ali Yenice olduğu belirlenmiştir."

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