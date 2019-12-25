Son dakika | Fahiş hesap çetesine itirafçı darbesi! Bakın nasıl soymuşlar…

İTİRAFÇI TEK TEK ANLATTI

İstanbul’da, turistleri hedef alarak soygun yapan şebekelere yönelik olarak geçtiğimiz hafta Organize polisince Beyoğlu’nda 5 gece kulübünün yöneticileri ve bazı hanutçulara yönelik operasyon düzenlenmiş ve şebeke halinde hareket ettikleri belirlenen 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hanutçular vasıtasıyla mekanlarına çektikleri turistleri yüksek hesap çıkararak soyduğu belirlenen ve emniyette sorguları devam eden şüphelilerden birsinin suçunu itiraf ederek, şebekelerin yöntemlerini tüm yönleriyle anlattığı öğrenildi. İtirafçı şebeke üyesinin poliste verdiği ifadeye göre, mekan sahiplerinin müşteri getirmeleri için anlaştığı hanutçuların İstiklal caddesi üzerinde yanlarına yanaştıkları turistleri yanıltıp kandırarak veyahutta baskı uygulayarak eğlence mekanlarına götürmüş, mekana giren turistlere ardından iki farklı tarife uygulanmış.

“ARAPLAR KORKUP ŞİKAYETÇİ OLAMIYORDU”

Arap ve Ortadoğulu turistler için konsomatris tuzağı kurulduğunu ifade eden şebeke üyesinin itirafında “Ortadoğulu turistlerin yanına kadın oturtuyorduk. Turist müşteri, yanındaki konsomatrise de kendisine de bira söylüyordu ama hesap ödemeye gelince bira fiyatları şampanya fiyatı üzerinden adisyona yazılıyordu ve 100 liralık hesap 1500 Euro oluyordu. Çoğunluğu Arap olan bu turistler bir kadınla eğlence mekanında eğlendiğinin duyulmasından korktuğu için de karakola gidip şikayetçi olamıyordu” diyen itirafçı şebeke üyesinin, Avrupalı turistleri için daha fazla emek harcadıklarını ifade ederek “Avrupalı turistleri konsomatrisle kandırmak daha zor oluyordu. Onlara farklı eğlence ortamları hazırlıyorduk. Mekanlarda fazla kalanlardan da süreye karşılık fahiş hesaplar alıyorduk” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

“BAŞIMIZA BELA ALMAYALIM”

Hesaba itiraz eden müşterileri tehdit ettiği, yeterli parası olmayanları ATM’lere kadara götürerek zorla para çektirdiği belirlenen şebekelerin, müşteri çekmede kullandığı hanutçuları fahiş hesaba itiraz eden turistlere karşı kullandığı da tespit edildi. İtirafçı ifadesine göre, mekanlarına turist getiren hanutçulara gizlice 500 ile 700 dolar arasında para veren şebekelerin, hesap ödemeye geldiği zaman hesaba itiraz eden turist müşterinin itirazından ve şikayetinden kurtulmak için hanutçuyu devreye sokup, şebekeden aldığı parayı turiste uzatarak “Başımıza bela almayalım, al şu parayı, yarısını ben ödemiş olayım, diğer yarısını da sen öde” diyerek hesabı ödetmişler. Bu yöntemle birçok turisti ikna ederek soyduğu belirlenen şebekelerin turistleri dolandırmak için farklı birimler oluşturduğunu ifade ettiği öğrenildi.

MASA HESAP MÜDÜRÜ VE KAPICI

İtirafçı şebeke üyesinin verdiği bilgiye göre “masa hesap müdürü” ve “kapıcı” adında kendi arasında iş bölümü yapan fahiş hesap şebekelerinin, masa hesap müdürlerini karşısındakini korkutacak şeklide iri yarı kişilerden kapıcıları ise takip uzmanı kişilerden seçtikleri öğrenildi. Dolandırıldıktan sonra mekandan çıkan turistler içi 1’den 4’e kadar kod veren şebeke üyelerini verdiği kodla harekete geçen kapıcıların, takibe aldığı turist müşteriyi bir koduyla polis ekibi geçene kadar, 4 kodu verilen turisti ise otellerine kadar takip ettiği belirlendi.

KARAKOLA GİDENLE PAZARLIK

Karakola giden turistleri, içeriye girmeden önünü keserek önce pazarlık yapıp ardından aldıkları fahiş hesabın bir kısmını iade ederek şikayetten vazgeçirdiği belirlenen şebeke üyelerinin polis ve zabıta denetimlere karşı da eğlence mekanlarının çıkışında erkete beklettiği ve kırmız ışık sistemi uyguladığı da tespit edildi.