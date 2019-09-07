07.09.2019 - 11:08| DHA
Son dakika... Fatih'te korkutan yangın!
İstanbul Fatih'te metruk bina alev alev yandı.Ekipler yangına müdahale ediyor.
Şehsuvarbey Mahallesi'nde bulunan metruk ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunuyor.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kocasını, başına keserle 10 kez vurarak öldürmüşKonya'da 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı(53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç(46), tutuklandı. Olaydan sonra evli kızı Saliha A.'yı arayarak, "Babanı öldürdüm gel" dediği ortaya çıkan 4 çocuk annesi, ifadesinde eşini bıçaklayarak öldürmek istediğini ancak başka bir kadının kocasını keserle öldürdüğü yönündeki haberlerden esinlenerek, fikrini değiştirdiğini anlattı.Yapılan otopside ise Veysel Sağdıç'ın başında 10 keser darbesi tespit edildi.