27.09.2019 - 13:23 | | İHA
Son dakika... FETÖ sanığı Sedat Hasan Karacaoğlu'nun yargılandığı davada karar
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Moldova'dan Türkiye'ye teslim edilen Sedat Hasan Karacaoğlu, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edildikten sonra Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
MİT gözetiminde Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu Moldova'daki en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim verdiği iddia edilen okulun yöneticisiydi.