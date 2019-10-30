MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... FETÖ soruşturmasında 35 kişi yakalandı
30.10.2019 - 10:34 | | AA

Son dakika... FETÖ soruşturmasında 35 kişi yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen 55 zanlıdan 35'i gözaltına alındı.

Son dakika... FETÖ soruşturmasında 35 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 24 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

 

Çanakkale'deki trafik kazaları mobese kameralarına yansıdıÇanakkale'de son dönemde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HDP önündeki eylemde 58'inci gün

HDP önündeki eylemde 58'inci gün

Jeneratörle yakalandı! Gerçek şok etti

Jeneratörle yakalandı! Gerçek şok etti

Black Friday ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

Black Friday ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

300 ameliyat geçirdi! Son operasyon için gün sayıyor

300 ameliyat geçirdi! Son operasyon için gün sayıyor

Sıradaki Haber