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19.11.2019 - 07:37 | | DHA-AA

Son dakika... FETÖ'ye operasyon haberleri peş peşe geldi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 82'si muvazzaf 133 şüpheliden 101'i gözaltına alındı. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada da 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Son dakika... FETÖ'ye operasyon haberleri peş peşe geldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 45 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı, 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay 2 yarbay, 3 yüzbaşının olduğu belirtildi.

Ekiplerce zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonlarda 101 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

 

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