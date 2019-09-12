Son dakika... Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak hava devriyesi başladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı.

Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.

TSK ve ABD unsurları daha önce 3 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.