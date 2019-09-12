MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak hava devriyesi başladı
12.09.2019 - 11:01| AA

Son dakika... Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak hava devriyesi başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor.

Son dakika... Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak hava devriyesi başladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı.

Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.

TSK ve ABD unsurları daha önce 3 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

 

Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar hızlandıTemeli 3 Nisan 2017’de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye’nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’nın 29 Ekim 2020 tarihinde açılabilmesi için çalışmalar hız kazanırken, dolgu çalışmaların yüzde 41'i tamamlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

13 ilde operasyon! Aralarında muvazzaf askerler de var

13 ilde operasyon! Aralarında muvazzaf askerler de var

OGM sözleşmeli personel başvuruları bugün başladı! Başvurular nasıl yapılır? Şartlar neler?

OGM sözleşmeli personel başvuruları bugün başladı! Başvurular nasıl yapılır? Şartlar neler?

Ablasını öldüren zanlı 2 dakika sonra yakaladı!

Ablasını öldüren zanlı 2 dakika sonra yakaladı!

Star Wars: Güç Uyanıyor filmi konusu ve başrol oyuncuları

Star Wars: Güç Uyanıyor filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sıradaki Haber