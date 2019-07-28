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HaberlerGündemFSM'deki çalışma sona erdi! Saat 18.00'de ulaşıma açılacak
28.07.2019 - 15:45| DHA

FSM'deki çalışma sona erdi! Saat 18.00'de ulaşıma açılacak

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma sona erdi. Köprü saat 18.00'de ulaşıma açılacak.

FSM'deki çalışma sona erdi! Saat 18.00'de ulaşıma açılacak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde saat 18.00'de trafiğe açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmalar tamamlanmış olup bugün saat:18.00’de köprü trafiğe açılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İngiltere'de yol kavgası, trafik terörüne dönüştüİngiltere'de 2 kişi trafikte bir kadın ile tartıştı. Kadının topuklu ayakkabısı ile otomobilinin ön camına vurması sonrası öfkelenen sürücü otomobilini kadının üzerine sürerken o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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