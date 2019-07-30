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30.07.2019 - 16:22| AA

Son dakika... Gara bölgesine operasyon! En az 4 terörist...

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine, Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında en az 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Gara bölgesine operasyon! En az 4 terörist...

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, tespit edilen bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Almanya’dan çocuklarını görmeye gelen kadın kazada öldüBartın'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rahime Karaman (75) yaşamını yitirdi. Almanya'da yaşayan Karaman'ın, kente çocuklarını ziyarete geldiği belirtildi.
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